В День учителя корреспонденты «Вести-Псков» побывали на уроке фантазии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 12:33

Одиннадцать с половиной тысяч педагогов Псковской области сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Четверо учителей Псковщины в этом году признаны лучшими в стране и в благодарность от президента получат премию в размере двухсот тысяч рублей. Как раз к празднику пришла радостная новость из Сочи. Там завершился Всероссийский конкурс на звание "Учитель года".

Честь псковских работников образования защищала учительница физики и информатики инженерно-лингвистической гимназии. Она попала в двадцатку лучших.

Алина Чабан, Тигран Гаспарян