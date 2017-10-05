В День учителя корреспонденты «Вести-Псков» побывали на уроке фантазии

Одиннадцать с половиной тысяч педагогов Псковской области сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Четверо учителей Псковщины в этом году признаны лучшими в стране и в благодарность от президента получат премию в размере двухсот тысяч рублей. Как раз к празднику пришла радостная новость из Сочи. Там завершился Всероссийский конкурс на звание "Учитель года".
Честь псковских работников образования защищала учительница физики и информатики инженерно-лингвистической гимназии. Она попала в двадцатку лучших.
Алина Чабан, Тигран Гаспарян
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Октябрь 2017
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