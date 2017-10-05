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В Пскове отремонтируют дорогу к Перинатальному центру

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.10.2017 12:28

Ремонт будет заключаться в укладке нового покрытия из асфальтобетона на площади семьсот семи квадратных метров и установке нового бортового камня. Также по техзаданию подрядчик должен будет отрегулировать высоту крышек колодцев, подогнать их под один уровень.

Срок сдачи - первое декабря. Аукцион на проведение ремонтных работ объявила городская администрация в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Подрядчика планируют выбрать тринадцатого октября.

Дина Перевозчикова

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