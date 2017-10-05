В Пскове отремонтируют дорогу к Перинатальному центру

Ремонт будет заключаться в укладке нового покрытия из асфальтобетона на площади семьсот семи квадратных метров и установке нового бортового камня. Также по техзаданию подрядчик должен будет отрегулировать высоту крышек колодцев, подогнать их под один уровень.
Срок сдачи - первое декабря. Аукцион на проведение ремонтных работ объявила городская администрация в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Подрядчика планируют выбрать тринадцатого октября.
Дина Перевозчикова
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5