Депутат Госдумы Александр Васильев проконтролировал реализацию проекта «Городская среда»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 12:20

Депутат Государственной Думы Александр Васильев побывал с рабочей поездкой в Красногородском и Опочецком районах, где промониторил реализацию партийного проекта «Городская среда». В одном из дворов Красногородска впервые с момента сдачи дома появился асфальт. Однако из-за нехватки средств не удалось установить бордюрный камень. Тем не менее, работа по благоустройству продолжается.

Управляющая компания должна обновить детскую площадку. В Опочецком районе также прошли работы по укладке асфальта во дворах. Без замечаний жителей здесь тоже не обошлось.

Надежда Прыгина