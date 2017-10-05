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В Пскове задержан водитель, бросивший пассажира на месте аварии

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.10.2017 12:14

В Пскове задержан молодой человек, который, удирая от Госавтоинспекции, врезался на автомобиле "Мазда" в опору освещения, бросил на месте ДТП пассажира и сбежал. Гонки по ночному городу состоялись ещё двадцать шестого сентября около пяти часов утра. Сотрудники ГИБДД заметили водителя, который не слишком уверенно вёл себя за рулём: предположительно, он был в состоянии опьянения.

Его, конечно, попытались остановить, но лихач только увеличивал скорость. Преследование продолжалось до тех пор, пока дорогу гонщику не преградил столб на улице Народной. После столкновения, потеряв надежду скрыться от правоохранителей на автомобиле, водитель положился на свои ноги. Пассажира он бросил на месте ДТП. Впрочем, виновник аварии не долго оставался инкогнито. Сейчас его личность уже установлена. Кроме ремонта машины, молодого человека ждут траты на оплату штрафа.

Виктория Парфенова

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