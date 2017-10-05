Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с жителями Дедовичского и Дновского районов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 12:04

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился с активами Дедовичского и Дновского районов. В Дедовичах его попросили помочь разрешить ситуацию с долгами местной больницы за коммунальные услуги, а в Дно рассказали о проблемах с оформлением в муниципальную собственность бесхозных строений и земельных участков.

Иван Павлов, Кирилл Мосин