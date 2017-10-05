Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с жителями Дедовичского и Дновского районов

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился с активами Дедовичского и Дновского районов. В Дедовичах его попросили помочь разрешить ситуацию с долгами местной больницы за коммунальные услуги, а в Дно рассказали о проблемах с оформлением в муниципальную собственность бесхозных строений и земельных участков.
Иван Павлов, Кирилл Мосин
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Октябрь 2017
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