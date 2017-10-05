Сегодня в Пскове стартует фестиваль «Крещендо»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.10.2017 11:41

Фестиваль «Крещендо», 13-й по счёту, стартует сегодня в Пскове. Его откроет Уральский молодёжный симфонический оркестр. Арт-директор мероприятия - пианист-виртуоз Денис Мацуев - будет выступать перед зрителями оба фестивальных дня. Второй день посвятят джазу.

На сцене филармонии пройдет шоу «Классика и джаз».

Надежда Прыгина