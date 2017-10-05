Псков вошёл в десятку лучших городов, где туристы собираются провести осенние выходные

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования. По данным «ТурСтат», выходные вдвоём в Пскове обойдутся туристам, в среднем, в 4 тысячи рублей в день. В топ десять городов, популярных у путешественников, также вошли Москва и Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград и Екатеринбург.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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