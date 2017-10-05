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В Финском парке появились новые скульптуры

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.10.2017 11:27

Это пять форм, вырезанных из псковского известняка: три медведя, морской лев и голова лошади. Это работы московских мастеров из проекта «Преображение». Здесь, в Пскове, хотят возродить давно утраченные традиции резьбы по камню и скульптуре из местных материалов. На этих работах художники опробовали, как ведёт себя известняк, поддаётся ли обработке современными методами и технологиями.

Мастера обращают внимание – скульптуры еще не закончены. Завершить работы не позволила псковская погода. Так что сейчас они законсервированы и в следующем году каменных животных детализируют и отшлифуют. На нынешнем месте они располагаться не будут – для каждой работы подыщут свою локацию. И это станет лишь первым шагом в возрождении традиционного псковского ремесла.

Кирилл Михайлов

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