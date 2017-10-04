Жители нескольких домов в деревне Хилово замерзают в своих квартирах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 22:48

Жители двух пятиэтажек в порховской деревне Хилово и местные школьники замерзают в своих квартирах и классах. Тепло в их дома и школу поступает всего на два-три часа в день. Раньше эти объекты отапливались от котельной санатория Хилово, но в этом году учреждение прекратило обслуживать население.

Ирина Коваленко, Василий Нордэн