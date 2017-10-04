Три школы Псковской области вошли в число лучших в России. Рейтинг по итогам прошлого учебного года подготовил московский Центр непрерывного математического образования. В «топ-500» попали: великолукский лицей номер одиннадцать, Псковский технический лицей и Псковской педагогический комплекс.
Составители учитывали результаты ЕГЭ, участие в олимпиадах и всероссийских проверочных работах. А Изборский лицей попал в рейтинг лучших сельских школ страны. Это одно из старейших образовательных учреждений в области. В этом году ему исполнилось сто восемьдесят пять лет.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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