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Про космос говорим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 5 октября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 19:22

Про космос говорим в эфире С давних времен загадочный мир планет и звезд притягивал к себе внимание людей, завораживал своей таинственностью и красотой. Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена Всемирной неделей космоса. Поэтому в программе "Стартовая площадка" поговорим обо всем, что касается бескрайнего космического пространства.

В гостях - астроном-любитель, учитель физики и робототехники Владимир Колпаков.

Слушайте 5 октября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30

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