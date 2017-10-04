Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 19:22

С давних времен загадочный мир планет и звезд притягивал к себе внимание людей, завораживал своей таинственностью и красотой. Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена Всемирной неделей космоса. Поэтому в программе "Стартовая площадка" поговорим обо всем, что касается бескрайнего космического пространства.

В гостях - астроном-любитель, учитель физики и робототехники Владимир Колпаков.

Слушайте 5 октября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30