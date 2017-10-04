О развитии туризма в Псковской области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 4 октября в 18.10

В Псковской области объявлен конкурс на лучший туристический продукт. Проекты-победители станут своего рода визитной карточкой Псковской области.Чем сегодня можно привлечь туристов в Псковскую область? На сколько развита инфраструктура для организации отдыха в нашем регионе? С какими проблемами сталкиваются туроператоры?
Узнаем в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 4 октября в 18.10
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Октябрь 2017
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