Из-за аварии на теплотрассе в Пскове сегодня перекрыта часть улицы Кузнецкой

Ремонтники вскрыли дорожное полотно, чтобы устранить последствия прорыва трубы. Движение затруднено в сторону Ипподрома. В Управлении городского хозяйства заверили, что на движение общественного транспорта это ограничение никак не повлияет.
Однако псковских автомобилистов просят с пониманием отнестись в сложившейся ситуации и заранее строить маршрут своих поездок так, чтобы не пришлось разворачиваться перед самым знаком и экстренно искать пути объезда. О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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