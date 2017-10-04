logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Из-за аварии на теплотрассе в Пскове сегодня перекрыта часть улицы Кузнецкой

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 17:22

Ремонтники вскрыли дорожное полотно, чтобы устранить последствия прорыва трубы. Движение затруднено в сторону Ипподрома. В Управлении городского хозяйства заверили, что на движение общественного транспорта это ограничение никак не повлияет.

Однако псковских автомобилистов просят с пониманием отнестись в сложившейся ситуации и заранее строить маршрут своих поездок так, чтобы не пришлось разворачиваться перед самым знаком и экстренно искать пути объезда. О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк