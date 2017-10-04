Из-за аварии на теплотрассе в Пскове сегодня перекрыта часть улицы Кузнецкой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 17:22

Ремонтники вскрыли дорожное полотно, чтобы устранить последствия прорыва трубы. Движение затруднено в сторону Ипподрома. В Управлении городского хозяйства заверили, что на движение общественного транспорта это ограничение никак не повлияет.

Однако псковских автомобилистов просят с пониманием отнестись в сложившейся ситуации и заранее строить маршрут своих поездок так, чтобы не пришлось разворачиваться перед самым знаком и экстренно искать пути объезда. О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.

Кирилл Радион