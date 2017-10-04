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Правительство РФ выделит Псковской области 200 миллионов рублей на развитие агропромышленности

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 14:41

Правительство РФ выделит Псковской области двести миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Отметим, субсидии предоставляются регионам в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Часть средств будет направлено на компенсацию убытков, понесённых местными аграриями, из-за непогоды минувшим летом.

Кирилл Радион

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