Правительство РФ выделит Псковской области 200 миллионов рублей на развитие агропромышленности

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 14:41

Правительство РФ выделит Псковской области двести миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Отметим, субсидии предоставляются регионам в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Часть средств будет направлено на компенсацию убытков, понесённых местными аграриями, из-за непогоды минувшим летом.

Кирилл Радион