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На «весёлый сад, где вместе Флора и Помона» можно взглянуть в Пушкиногорском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 14:40

Цитатой из пушкинского "Послания к Юдину" называется выставка, которая открыта в Михайловском. Гостей здесь встречает хозяин с полной телегой капусты и кабачков, на столах - корзинки с грушами, морковью, тыквами, патиссонами; отдохнуть после прогулки предлагается на вырезанных из дерева креслах.

Организаторы составили множество цветочных композиций, соорудили целые пирамиды из яблок. Все фрукты, овощи, злаки - выращены в садах и огородах Михайловского, Тригорского и Бугрово. Работать экспозиция, отмечают её создатели, будет до тех пор, пока позволит погода.

Виктория Парфенова

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