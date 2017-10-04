logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Сегодня День гражданской обороны МЧС России

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 12:37

Системе исполняется восемьдесят пять лет. Госорганизация защиты населения появилась в 1932 году. Сейчас основные задачи Гражданской обороны - это укрытие населения в случае атак, помощь при катастрофах техногенного или природного характера, наведение порядка на территориях, где произошло стихийное бедствие. В честь праздника в региональном Управлении МЧС лучших сотрудников наградили почетными грамотами, медалями, благодарственными письмами, некоторые - получили очередные звания.

В нашем регионе регулярно проходят специальные тренировки по гражданской обороне, руководство ведомства отмечает: псковские специалисты в любую минуту готовы встать на защиту людей.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк