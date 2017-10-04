Сегодня День гражданской обороны МЧС России

Системе исполняется восемьдесят пять лет. Госорганизация защиты населения появилась в 1932 году. Сейчас основные задачи Гражданской обороны - это укрытие населения в случае атак, помощь при катастрофах техногенного или природного характера, наведение порядка на территориях, где произошло стихийное бедствие. В честь праздника в региональном Управлении МЧС лучших сотрудников наградили почетными грамотами, медалями, благодарственными письмами, некоторые - получили очередные звания.
В нашем регионе регулярно проходят специальные тренировки по гражданской обороне, руководство ведомства отмечает: псковские специалисты в любую минуту готовы встать на защиту людей.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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