Сегодня День гражданской обороны МЧС России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 12:37

Системе исполняется восемьдесят пять лет. Госорганизация защиты населения появилась в 1932 году. Сейчас основные задачи Гражданской обороны - это укрытие населения в случае атак, помощь при катастрофах техногенного или природного характера, наведение порядка на территориях, где произошло стихийное бедствие. В честь праздника в региональном Управлении МЧС лучших сотрудников наградили почетными грамотами, медалями, благодарственными письмами, некоторые - получили очередные звания.

В нашем регионе регулярно проходят специальные тренировки по гражданской обороне, руководство ведомства отмечает: псковские специалисты в любую минуту готовы встать на защиту людей.

Виктория Парфенова