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В Пскове пресечена работа наркопритона

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 12:31

Наркопритон в обычной квартире был открыт в одной из многоэтажек на Рижском проспекте в Пскове. Его деятельность пресекли сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков. Содержали заведение - супруги. Мужчина 42-х лет и его молодая 25-летняя жена предоставляли жилплощадь друзьям и знакомым для изготовления и употребления психотропных веществ. Поддержать компанию они и сами всегда были не прочь.

На месте полицейские изъяли наркотики и предметы, которые использовались для их создания. В отношении создателей притона уже возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Виктория Парфенова

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