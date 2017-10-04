В Пскове пресечена работа наркопритона

Наркопритон в обычной квартире был открыт в одной из многоэтажек на Рижском проспекте в Пскове. Его деятельность пресекли сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков. Содержали заведение - супруги. Мужчина 42-х лет и его молодая 25-летняя жена предоставляли жилплощадь друзьям и знакомым для изготовления и употребления психотропных веществ. Поддержать компанию они и сами всегда были не прочь.
На месте полицейские изъяли наркотики и предметы, которые использовались для их создания. В отношении создателей притона уже возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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