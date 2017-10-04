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В Великих Луках подводят итоги реализации программы «комфортная среда»

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.10.2017 12:21

Великие Луки завершили этап федеральной программы «Комфортная городская среда». Благоустроено четырнадцать дворов, отремонтировано шестнадцать тротуаров. Работы начались в мае этого года. Один двор совсем не похож на другой. Где-то установлены детские площадки, где-то закрытые спортивные комплексы и даже уличные тренажёры. Всё потому, что в проекте активно участвовали жители города.

На сходах граждан они решали, какой именно будет территория около их дома. Заявки от жителей ЖКХ принимает и для участия в следующем этапе программы. Проект «Комфортная городская среда» продлится до 2022 года. За тем, чтобы ремонт дворовых территорий проходил с учётом пожеланий граждан, следит Общероссийский народный фронт.

Лариса Чурикова

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