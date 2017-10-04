Жители деревни Турово в Бежаницком районе решили восстановить храм и объявили сбор средств

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 12:18

Жители деревни Турово Бежаницкого района решили восстанавливать старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь построена вначале девятнадцатого века. В советские годы её использовали как зерносклад, гараж для колхозного транспорта. А последние лет тридцать она пустовала и сильно обветшала. Жители развернули кампанию по сбору средств. А пока очистили территорию храма от зарослей и начали частичную консервацию здания.

Ирина Медвёдкина, Сергей Дьяков