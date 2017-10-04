В Псковской области проходит акция «В гости к бабушке и дедушке»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.10.2017 12:11

Благотворительная акция «В гости к бабушке и дедушке» проходит в эти дни в регионе. "Союз женщин России" организовал ее специально к Международному дню пожилого человека. Активисты отправились в Первомайский психоневрологический интернат, где добрая половина постояльцев – люди пенсионного возраста.

Светлана Константинова, Денис Алексеев