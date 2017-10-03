Скорость подключения отопления сейчас зависит от управляющих компаний

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 23:32

Об этом сегодня заявил представитель городских теплосетей в ходе координационного совещания под руководством главы Пскова Ивана Цецерского. По данным организации, 70% жилья уже подключено к котельным. Но пуск тепла в каждый конкретный дом осуществляет управляющая компания.

Глава города призвал эти организации в максимально короткие сроки запустить теплоснабжение в дома. Вчера на телефон городской единой дежурно-диспетчерской службы поступило около двухсот звонков по поводу теплоснабжения. По данным теплосетей, на утро сегодняшнего дня, примерно в половине многоквартирных домов в Пскове отопление уже подано.