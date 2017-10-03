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Жители Пскова недовольны темпами подачи тепла в квартиры

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 23:41

Несмотря на то, что муниципальные власти обещали начать отопительный сезон раньше срока, до сих пор ходить дома в нескольких свитерах приходится жителям многоэтажек по Рижскому проспекту, улиц Стахановская, Народная, Юбилейная и Индустриальная. Кроме того, отмечают горожане в соцсетях, у многих болеют дети, а животные - предпочитают спать под одеялом.

В четырёх домах по Октябрьскому проспекту и на Яна Фабрициуса - и вовсе ремонтируют системы отопления в рамках капитального ремонта. Как рассказал представитель подрядчика, фирма отстает от графика на три недели: связано это с долгим процессом согласования работ с собственниками помещений. Однако к девятому октября, заверили специалисты, тепло поступит в квартиры.

Виктория Парфенова

 

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