Жители Пскова недовольны темпами подачи тепла в квартиры

Несмотря на то, что муниципальные власти обещали начать отопительный сезон раньше срока, до сих пор ходить дома в нескольких свитерах приходится жителям многоэтажек по Рижскому проспекту, улиц Стахановская, Народная, Юбилейная и Индустриальная. Кроме того, отмечают горожане в соцсетях, у многих болеют дети, а животные - предпочитают спать под одеялом.
В четырёх домах по Октябрьскому проспекту и на Яна Фабрициуса - и вовсе ремонтируют системы отопления в рамках капитального ремонта. Как рассказал представитель подрядчика, фирма отстает от графика на три недели: связано это с долгим процессом согласования работ с собственниками помещений. Однако к девятому октября, заверили специалисты, тепло поступит в квартиры.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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