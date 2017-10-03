Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 18:41

Дождливое лето и такая же сырая осень не вызывают оптимизма у сотрудников Псковского музея-заповедника, отвечающих за сохранность уникальных музейных фондов. Чем озабочен сегодня климатолог музея и не страдают ли от сырости уникальные фрески Спасо-Преображенского Мирожского монастыря? Ответы на эти вопросы получим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Слушайте на "Радио России-Псков" 4 октября в 07.20. Телефон прямого эфира 62-80-30