Дождливое лето и такая же сырая осень не вызывают оптимизма у сотрудников Псковского музея-заповедника, отвечающих за сохранность уникальных музейных фондов. Чем озабочен сегодня климатолог музея и не страдают ли от сырости уникальные фрески Спасо-Преображенского Мирожского монастыря? Ответы на эти вопросы получим в программе "Стартовая площадка".
Гость программы: старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова.
Слушайте на "Радио России-Псков" 4 октября в 07.20. Телефон прямого эфира 62-80-30
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Октябрь 2017
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