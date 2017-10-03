Сегодня в последний путь проводили ветерана, скончавшегося после зверского избиения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 17:21

В последний путь сегодня проводили старейшего псковского партизана Николая Николаевича Журавлёва. 91-летний ветеран войны скончался спустя месяц, после того, как на него напали неизвестные. Это происшествие шокировало общественность. Четверо парней отняли ветеранское удостоверение, пятьсот рублей, а затем избили пожилого человека до потери сознания.

Полиция завела уголовное дело по статье "Побои", однако найти виновных правоохранительные органы пока не могут. Николая Николаевича Журавлёва похоронили сегодня со всеми военными почестями.

Алина Чабан