Великолукский проект «Клуб приёмных родителей» получил грант благотворительного фонда «В ответе за будущее»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 17:15

Проект «Клуб приёмных родителей» государственного учреждения "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" города Великие Луки стал обладателем гранта благотворительного фонда компании "Амвей" "В ответе за будущее". Его торжественно вручили руководителю учреждения в Областном центре семьи. Это был пятый конкурс, организованный благотворительным фондом "В ответе за будущее".

Подобный грант в рамках конкурса получили четырнадцать организаций по всей России. Все проекты посвящены помощи приёмным семьям, в том числе и семьям с детьми-инвалидами. Все разработки уникальны и специалисты уже оказывают помощь семьям в рамках проектов. В Великих Луках проект стартовал три недели назад.

Ирина Медведкина