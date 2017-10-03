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Как готовится Псковская область к наступлению зимы? Обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 3 октября с 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 16:46

Как готовится Псковская область к наступлению зимы? Обсудим в программе Начать отопительный сезон, отремонтировать дороги, установить уличное освещение. Эти и многие другие задачи в преддверии холодов надо успеть выполнить. При чем выполнить в полном объеме и качественно. Как справляются ответственные должностные лица с решением этих задач, узнаем в программе "Постфактум".

Не пропустите! 3 октября в 18.10 на "Радио России-Псков"

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