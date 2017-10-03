Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 16:46

Начать отопительный сезон, отремонтировать дороги, установить уличное освещение. Эти и многие другие задачи в преддверии холодов надо успеть выполнить. При чем выполнить в полном объеме и качественно. Как справляются ответственные должностные лица с решением этих задач, узнаем в программе "Постфактум".

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