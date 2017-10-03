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Сегодня в 19.30 на телеканале "Россия 24-Псков" смотрите телевизионную версию церемонии награждения победителей фестиваля "Человек и Вера"

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 16:33

Сегодня в 19.30 на телеканале 3 октября в 19.30 на телеканале "Россия 24-Псков" смотрите телевизионную версию торжественной церемонии награждения победителей IV Всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм "Человек и Вера".

Напомним, фестиваль "Человек и Вера" прошел в Пскове в конце сентября. Журналисты со всей страны собрались на Псковской земле, чтобы побороться за звание лучших в конкурсе публицистических работ. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и круглые столы, посвященные, в том числе, проблемам духовности современного общества и роли СМИ в этом вопросе.

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