Решение о начале отопительного сезона будет принимать само население

Такими планами поделился в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он напомнил, что в прошлом году право принимать решение о начале отопительного сезона было передано муниципалитетам. Теперь, по мнению Александра Кузнецова, пришло время пойти еще дальше и передать это право тем, кто как раз и нуждается в тепле – жильцам многоквартирных домов.
Подобный опыт есть уже у многих стран и, возможно, в скором будущем будет реализован и в Псковской области. Что касается нынешного отопительного сезона, то уже к 9 октября столь долгожданное тепло в батареях появится на территории всего региона.
Анастасия Цепина
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5