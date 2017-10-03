logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Решение о начале отопительного сезона будет принимать само население

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 15:51

Решение о начале отопительного сезона будет принимать само населениеТакими планами поделился в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он напомнил, что в прошлом году право принимать решение о начале отопительного сезона было передано муниципалитетам. Теперь, по мнению Александра Кузнецова, пришло время пойти еще дальше и передать это право тем, кто как раз и нуждается в тепле – жильцам многоквартирных домов.

Подобный опыт есть уже у многих стран и, возможно, в скором будущем будет реализован и в Псковской области. Что касается нынешного отопительного сезона, то уже к 9 октября столь долгожданное тепло в батареях появится на территории всего региона.

Анастасия Цепина

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк