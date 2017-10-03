Решение о начале отопительного сезона будет принимать само население

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 15:51

Такими планами поделился в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он напомнил, что в прошлом году право принимать решение о начале отопительного сезона было передано муниципалитетам. Теперь, по мнению Александра Кузнецова, пришло время пойти еще дальше и передать это право тем, кто как раз и нуждается в тепле – жильцам многоквартирных домов.

Подобный опыт есть уже у многих стран и, возможно, в скором будущем будет реализован и в Псковской области. Что касается нынешного отопительного сезона, то уже к 9 октября столь долгожданное тепло в батареях появится на территории всего региона.

Анастасия Цепина