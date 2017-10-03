Проблема с системой ливневой канализации Пскова должна решаться комплексно

Таким мнением в эфире телеканала «Россия 24-Псков» поделился заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Замгубернатора отметил, что точечным «латанием дыр» проблему с ежегодными подтоплениями решить не удастся. Необходимо полностью обследовать систему ливневой канализации, выявить все устаревшие и недействующие участки и найти комплексное решение проблемы.
«Думаю, в 2018 году мы найдем такое решение. Это, скорей всего, потребует огромных средств, но мы их будем изыскивать и поэтапно приводить ливневое хозяйство в должный вид», - заверил Александр Кузнецов.
Анастасия Цепина
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