Проблема с системой ливневой канализации Пскова должна решаться комплексно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 15:46

Таким мнением в эфире телеканала «Россия 24-Псков» поделился заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Замгубернатора отметил, что точечным «латанием дыр» проблему с ежегодными подтоплениями решить не удастся. Необходимо полностью обследовать систему ливневой канализации, выявить все устаревшие и недействующие участки и найти комплексное решение проблемы.

«Думаю, в 2018 году мы найдем такое решение. Это, скорей всего, потребует огромных средств, но мы их будем изыскивать и поэтапно приводить ливневое хозяйство в должный вид», - заверил Александр Кузнецов.

Анастасия Цепина