Асфальт с Рижской трассы в районе «Моглино» сняли из-за вышедших сроков эксплуатации

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» рассказал заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он отметил, что подобная практика обслуживания дорог является нормой. Именно такая своевременная замена покрытия позволяет избежать появления трещин и ям, а, соответственно, и дорогостоящего капитального ремонта.
Уровень обслуживания федеральных дорог, по мнению Александра Кузнецова, может служить примером для трасс регионального и муниципального уровней. К такому качественному содержанию дорог и намерены стремиться местные власти.
Анастасия Цепина
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Октябрь 2017
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