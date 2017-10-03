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Асфальт с Рижской трассы в районе «Моглино» сняли из-за вышедших сроков эксплуатации

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 15:37

Асфальт с Рижской трассы в районе «Моглино» сняли из-за вышедших сроков эксплуатацииОб этом в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» рассказал заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он отметил, что подобная практика обслуживания дорог является нормой. Именно такая своевременная замена покрытия позволяет избежать появления трещин и ям, а, соответственно, и дорогостоящего капитального ремонта.

Уровень обслуживания федеральных дорог, по мнению Александра Кузнецова, может служить примером для трасс регионального и муниципального уровней. К такому качественному содержанию дорог и намерены стремиться местные власти.

Анастасия Цепина

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