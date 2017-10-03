logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Псковский ОМОН празднует 25-летний юбилей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 15:22

Сегодня в Пскове чествуют сотрудников ОМОН. Отряду исполнилось двадцать пять лет. Лучшим сотрудникам вручили награды, благодарности и ценные подарки. Первые отряды милиции особого назначения были созданы еще в Советском Союзе в 1988 году. Изначально они работали только в самых крупных городах. В Пскове отряд появился через четыре года.

Подразделение сформировали из сотрудников взвода специального назначения роты патрульно-постовой службы. Четверть века отряд работает в Пскове, в области и выезжает в служебные командировки в другие регионы. По указу президента в апреле 2016 года ОМОН вошел в состав Росгвардии.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк