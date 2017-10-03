Псковский ОМОН празднует 25-летний юбилей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 15:22

Сегодня в Пскове чествуют сотрудников ОМОН. Отряду исполнилось двадцать пять лет. Лучшим сотрудникам вручили награды, благодарности и ценные подарки. Первые отряды милиции особого назначения были созданы еще в Советском Союзе в 1988 году. Изначально они работали только в самых крупных городах. В Пскове отряд появился через четыре года.

Подразделение сформировали из сотрудников взвода специального назначения роты патрульно-постовой службы. Четверть века отряд работает в Пскове, в области и выезжает в служебные командировки в другие регионы. По указу президента в апреле 2016 года ОМОН вошел в состав Росгвардии.

Андрей Удалов