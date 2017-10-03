Вакцинация на колесах: получить прививку от гриппа псковичам теперь еще удобнее

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 12:14

Псковичей приглашают привиться от гриппа. В областном центре стартовала выездная вакцинация. Накануне специальный мобильный ФАП работал на стоянке гипермаркета на Запсковье, сегодня до 15.00 псковичей ждут у торгового центра по улице Труда, 54. Прививка бесплатная, при себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

В этом году взрослое население прививают вакциной «Совигрипп», она содержит неактивные штаммы гриппа А, Б, H2N1 (так называемого «свиного гриппа») и иммуностимулятор. Медики напоминают: вакцинация способна уберечь человека от тяжёлых осложнений гриппа. Особая группа риска - люди, работающие в общественной сфере, пожилые и дети, граждане с хроническими заболеваниями.

Ирина Коваленко