В Псковском районе обнаружена свалка опасных отходов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 12:11

Жителям деревни Товарец Псковского района грозит экологическая катастрофа. Недалеко от жилых домов сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасную свалку лакокрасочных материалов, кинескопов и ртутных ламп. Координаты огромной мусорки подсказал дачник, который на протяжении пяти лет наблюдал, как разрасталась свалка. Ущерб, нанесённый природе ещё предстоит подсчитать. Когда же исчезнут опасные отходы и каких последствий стоит ждать?

Алина Чабан, Тигран Гаспарян