В Псковском районе обнаружена свалка опасных отходов

Жителям деревни Товарец Псковского района грозит экологическая катастрофа. Недалеко от жилых домов сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасную свалку лакокрасочных материалов, кинескопов и ртутных ламп. Координаты огромной мусорки подсказал дачник, который на протяжении пяти лет наблюдал, как разрасталась свалка. Ущерб, нанесённый природе ещё предстоит подсчитать. Когда же исчезнут опасные отходы и каких последствий стоит ждать?
Алина Чабан, Тигран Гаспарян
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Октябрь 2017
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