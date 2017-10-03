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В Псковском районе обнаружена свалка опасных отходов

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 12:11

Жителям деревни Товарец Псковского района грозит экологическая катастрофа. Недалеко от жилых домов сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасную свалку лакокрасочных материалов, кинескопов и ртутных ламп. Координаты огромной мусорки подсказал дачник, который на протяжении пяти лет наблюдал, как разрасталась свалка. Ущерб, нанесённый природе ещё предстоит подсчитать. Когда же исчезнут опасные отходы и каких последствий стоит ждать?

Алина Чабан, Тигран Гаспарян

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