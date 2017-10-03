Псковские организации примут участие в уборке города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 12:07

В Управление городского хозяйства администрации Пскова поступили первые заявки для участия в осеннем месячнике по благоустройству. Седьмого октября на уборку готовы выйти Псковский городской молодёжный центр и Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Им предстоит привести в порядок парки, скверы, сады.

Присоединиться к "уборочной кампании" могут любые организации. Всё что нужно, позвонить по телефонам 29-15-00, 29-15-12. Месячник будет проходить до конца октября.

Надежда Прыгина