Псковские школьники прошли квест по безопасности дорожного движения

Его организовали Управление ГИБДД Псковской области, общественная организация «Вечевой орден» и «Всероссийский Союз школьников». Учащиеся начальных классов прошли несколько станций. На пешеходной аллее им напомнили, как правильно переходить дорогу, на проспекте знаний школьники ответили на тематические вопросы и разгадали загадки, а по букварю знаков повторили правила дорожного движения.
Такой квест в Пскове прошёл впервые, в рамках недели безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции планируют проводить его регулярно.
Наталья Барарь
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5