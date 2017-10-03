Псковские школьники прошли квест по безопасности дорожного движения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 12:01

Его организовали Управление ГИБДД Псковской области, общественная организация «Вечевой орден» и «Всероссийский Союз школьников». Учащиеся начальных классов прошли несколько станций. На пешеходной аллее им напомнили, как правильно переходить дорогу, на проспекте знаний школьники ответили на тематические вопросы и разгадали загадки, а по букварю знаков повторили правила дорожного движения.

Такой квест в Пскове прошёл впервые, в рамках недели безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции планируют проводить его регулярно.

Наталья Барарь