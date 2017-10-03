logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Псковские школьники прошли квест по безопасности дорожного движения

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 12:01

Его организовали Управление ГИБДД Псковской области, общественная организация «Вечевой орден» и «Всероссийский Союз школьников». Учащиеся начальных классов прошли несколько станций. На пешеходной аллее им напомнили, как правильно переходить дорогу, на проспекте знаний школьники ответили на тематические вопросы и разгадали загадки, а по букварю знаков повторили правила дорожного движения.

Такой квест в Пскове прошёл впервые, в рамках недели безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции планируют проводить его регулярно.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк