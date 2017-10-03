Объявлен аукцион на реконструкцию недостроенной гостиницы «Интурист»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 11:59

Под кампус ПсковГУ её должны переделать к двадцатому декабря следующего года. Максимальная цена контракта - чуть больше 447,5 миллионов рублей. Это средства федерального бюджета. Подрядчику предстоит восстановить слой бетона несущих монолитных стен и перекрытий, выполнить реконструкцию кровли и многое другое.

Надежда Прыгина