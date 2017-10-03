Новый взгляд на школьную классику: Юлия Пересильд ставит Чехова на псковской сцене

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 11:50

Известная актриса Юлия Пересильд ставит в Псковском драматическом театре спектакль "Каштанка". Для Юли это не дебютная работа в качестве режиссёра. Она уже поставила несколько спектаклей и концертов в Москве. С псковскими актёрами работает впервые. Чтобы познакомиться и лучше узнать друг друга, всей командой отправились в Пушкинские Горы.

Дина Перевозчикова