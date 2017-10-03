Ещё совсем недавно бабушки исключительно пекли блинчики внукам, читали сказки и ходили на прогулки! А сегодня они настоящие бизнесвумен, которые ни в чем не отстают от молодежи и даже участвуют в конкурсах красоты и талантов!
3 октября на радиостанции "Маяк-Псков" с 17.05 в «Шоу вежливых людей» выясним,
какими бывают псковские бабушки и как выбрать из них лучшую?
Гости студии: обладательница титула «Миссис Бабушка Псков-2017» Светлана Крылова и обладательница Гран-при конкурса Светлана Шумейко.
Телефон прямого эфира 62-80-30.
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Октябрь 2017
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