Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.10.2017 10:35

Ещё совсем недавно бабушки исключительно пекли блинчики внукам, читали сказки и ходили на прогулки! А сегодня они настоящие бизнесвумен, которые ни в чем не отстают от молодежи и даже участвуют в конкурсах красоты и талантов!

3 октября на радиостанции "Маяк-Псков" с 17.05 в «Шоу вежливых людей» выясним,

какими бывают псковские бабушки и как выбрать из них лучшую?

Гости студии: обладательница титула «Миссис Бабушка Псков-2017» Светлана Крылова и обладательница Гран-при конкурса Светлана Шумейко.

Телефон прямого эфира 62-80-30.



