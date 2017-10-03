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О современных бабушках говорим в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 3 октября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.10.2017 10:35

О современных бабушках говорим в Ещё совсем недавно бабушки исключительно пекли блинчики внукам, читали сказки и ходили на прогулки! А сегодня они настоящие бизнесвумен, которые ни в чем не отстают от молодежи и даже участвуют в конкурсах красоты и талантов!

3 октября на радиостанции "Маяк-Псков" с 17.05 в «Шоу вежливых людей» выясним,
какими бывают псковские бабушки и как выбрать из них лучшую?

Гости студии: обладательница титула «Миссис Бабушка Псков-2017» Светлана Крылова и обладательница Гран-при конкурса Светлана Шумейко.
Телефон прямого эфира 62-80-30.


 

 
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