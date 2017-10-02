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Как и каких олимпийцев готовит Псковская область? Обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 3 октября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 21:38

Как и каких олимпийцев готовит Псковская область? Обсудим в эфире В 2016 году было принято решение сделать брейк-данс олимпийским видом спорта. Соревноваться в этом танцевальном направлении будут уже в 2018 году на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айросе. Нашу страну представит пятерка лучших танцоров, куда вошел и пскович.

Как вид спорта становится олимпийским? Почему некоторые выходят из этого списка? Как и каких олимпийцев готовит Псковская область? Об этом и не только поговорим в программе "Стартовая площадка". Гости студии: заместитель председателя государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Алексей Орлов, тренер по брэйк-дансу Кирилл Кочнев и спортсмен, танцор Давид Киреев.

Слушайте 3 октября в 07.20 на "Радио России-Псков". Звоните по телефону прямого эфира 62-80-30, задавайте вопросы гостям.
 

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