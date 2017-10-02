Об особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье» говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 2 октября в 18.10

Правительство РФ одобрило создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Согласно документу, со стороны России в эту зону войдут национальный парк "Себежский, со стороны Белоруссии - республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский". Об этих охраняемых территориях, причинах их объединения и перспективах сохранения биологического разнообразия в смежных приграничных регионах расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 2 октября в 18.10
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Октябрь 2017
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