Об особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье» говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 2 октября в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.10.2017 17:39

Правительство РФ одобрило создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Согласно документу, со стороны России в эту зону войдут национальный парк "Себежский, со стороны Белоруссии - республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский". Об этих охраняемых территориях, причинах их объединения и перспективах сохранения биологического разнообразия в смежных приграничных регионах расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 2 октября в 18.10