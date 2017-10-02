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На встрече с главой города Иваном Цецерским члены немецкой делегации обсудили ход подготовки к Ганзейским дням

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 17:25

В Псков сегодня с официальным визитом прибыла делегация членов президиума Международного Ганзейского Союза во главе с президентом Берндом Заксе. На встрече с главой города Иваном Цецерским гости обсудили ход подготовки к Ганзейским дням.

Уже началась активная работа по составлению сценария праздничных мероприятий. В течение десяти дней появится официальный сайт на трёх языках, который будет информировать о ходе подготовки к Ганзе в Пскове. Иван Цецерский отметил, что «Ганза 2019» пройдет на высоком уровне. Общий объем финансирования составил порядка двенадцати миллиардов рублей. В городе планируют капитально отремонтировать около двухсот дворовых территорий и общественных пространств, реконструировать два больших парка и летнюю эстраду. Предполагается, что жителей шестидесяти девяти ветхих домов переселят в новое жильё.

Наталья Барарь

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