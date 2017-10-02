В Пскове начался отопительный сезон

В настоящее время в котельные начал поступать газ, ведётся нагрев котлов. Давление в городской теплосистеме уже соответствует рабочим режимам и поддерживается. В течение недели, поэтапно будет подаваться тепло в дома.
Отопление в медицинских и образовательных учреждениях областного центра включили ещё в середине сентября. Всего в области работают свыше четырёхсот котельных. На подготовку к зимнему сезону и модернизацию в этом году было выделено свыше пятисот семидесяти миллионов рублей.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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