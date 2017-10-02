Большинство вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, можно решить на местном уровне

Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский во время неформальной встречи с руководителями Совета ветеранов города Великие Луки. Чаще всего пожилые люди обращаются туда с жалобами, что им сложно записаться на приём к врачу. Далеко не все могут пользоваться электронной очередью.
Депутату также рассказали про случаи, когда пенсионерам в медучреждениях грубят и хамят. Александр Козловский пообещал разобраться в ситуации вместе с представителями здравоохранения. Кроме того, ветераны попросили помочь сделать дорогу к деревне Андрюково в Великолукском районе, где в годы войны фашисты заживо сожгли сотни мирных жителей.
Лариса Чурикова
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Октябрь 2017
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