Большинство вопросов, связанных с медицинским обслуживаем, можно решить на местном уровне

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.10.2017 16:46

Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский во время неформальной встречи с руководителями Совета ветеранов города Великие Луки. Чаще всего пожилые люди обращаются туда с жалобами, что им сложно записаться на приём к врачу. Далеко не все могут пользоваться электронной очередью.

Депутату также рассказали про случаи, когда пенсионерам в медучреждениях грубят и хамят. Александр Козловский пообещал разобраться в ситуации вместе с представителями здравоохранения. Кроме того, ветераны попросили помочь сделать дорогу к деревне Андрюково в Великолукском районе, где в годы войны фашисты заживо сожгли сотни мирных жителей.

Лариса Чурикова