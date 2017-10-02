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Большинство вопросов, связанных с медицинским обслуживаем, можно решить на местном уровне

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 16:46

Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский во время неформальной встречи с руководителями Совета ветеранов города Великие Луки. Чаще всего пожилые люди обращаются туда с жалобами, что им сложно записаться на приём к врачу. Далеко не все могут пользоваться электронной очередью.

Депутату также рассказали про случаи, когда пенсионерам в медучреждениях грубят и хамят. Александр Козловский пообещал разобраться в ситуации вместе с представителями здравоохранения. Кроме того, ветераны попросили помочь сделать дорогу к деревне Андрюково в Великолукском районе, где в годы войны фашисты заживо сожгли сотни мирных жителей.

Лариса Чурикова

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