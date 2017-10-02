Интервью с заместителем губернатора Псковской области Александром Кузнецовым смотрите на телеканале «Россия 24» 2 октября в 19.45

Начинать отопительный сезон в квартире самостоятельно - мечта или реальность? Зачем снимать хороший, на первый взгляд, слой асфальта? И что власти собираются делать с ливнёвками Пскова? Об этом и не только - в интервью на телеканале «Россия 24» 2 октября в 19.45. Гость студии - заместитель губернатора Александр Кузнецов.
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Октябрь 2017
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