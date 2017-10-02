Родители должны строже следить за поведением своих детей в школе и вне неё

Такой точки зрения придерживаются 38% читателей группы ГТРК «Псков». Комментируя свою позицию, многие респонденты подчеркнули, что ответственность за поведение детей лежит именно на родителях: «Школа оказывает только образовательные услуги… Ответственность за таких взрослых уже детей нести должны только их родители», «Спрос только с родителей во всех ситуациях, не только в этой». 27% опрошенных считают, что, в первую очередь, «работу над ошибками» должны провести учителя и школьные психологи.
Ведь, если они будут внимательней относиться к конфликтам и случаям «травли» в школе, до трагических последствий, скорей всего, не дойдет. 13% участников опроса видят причину подобных трагедий в большом количестве негативной информации на просторах интернета и телевидения. По их мнению, следует запретить СМИ показывать сюжеты, которые могут послужить плохим примером для детей.
Анастасия Цепина
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Октябрь 2017
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