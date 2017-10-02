В Псковской области прошёл фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой

В регионе прошёл фольклорный фестиваль, посвящённый Ольге Федосеевне Сергеевой. Эта певица из псковской глубинки удивляла всех, кто её слушал, своей уникальной манерой исполнения. Большая часть программы фестиваля прошла на её родине в деревне Церковище Усвятского района. А в Пскове состоялся песенный конкурс, в котором исполнялись её песни.
Виктория Писукова, Тигран Гаспарян
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5