В Псковской области прошёл фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.10.2017 15:45

В регионе прошёл фольклорный фестиваль, посвящённый Ольге Федосеевне Сергеевой. Эта певица из псковской глубинки удивляла всех, кто её слушал, своей уникальной манерой исполнения. Большая часть программы фестиваля прошла на её родине в деревне Церковище Усвятского района. А в Пскове состоялся песенный конкурс, в котором исполнялись её песни.

Виктория Писукова, Тигран Гаспарян