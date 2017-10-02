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В Псковской области прошёл фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 15:45

В регионе прошёл фольклорный фестиваль, посвящённый Ольге Федосеевне Сергеевой. Эта певица из псковской глубинки удивляла всех, кто её слушал, своей уникальной манерой исполнения. Большая часть программы фестиваля прошла на её родине в деревне Церковище Усвятского района. А в Пскове состоялся песенный конкурс, в котором исполнялись её песни.

Виктория Писукова, Тигран Гаспарян

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