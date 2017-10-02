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Представители «Единой России» и Управления образования встретились с родителями дошкольников

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 15:39

Сегодня по всей стране региональные отделения партии "Единая Россия" провели встречи с родителями дошкольников. В Пскове на приёме присутствовали специалисты Управлений образования города и области. Родителей интересовали вопросы адаптации детей в детсадах и благоустройства образовательных учреждений.

Так, родительский комитет псковского садика №32 обратились с просьбой помочь учреждению установить теневой навес для младшей группы. Представители Управления образования пообещали проработать вопрос и найти возможности профинансировать возведение навеса.

Виктория Писукова

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