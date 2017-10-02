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Более 20-ти экипажей сошли с трассы во время участия в ралли «Cupper Псков» в Печорском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 11:54

Более 50 экипажей приняли участие в ралли «Cupper Псков» в Печорском районе в эти выходные. Псковские повороты не всем оказались по силам - 20 экипажей сошли с трассы: и из-за аварии, и по техническим причинам. Два гонщика пострадали и находятся в больнице. Один из скоростных спецучастков организаторы проложили прямо по улицам деревни Лавры.

Иван Павлов, Тигран Гаспарян

 

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