Более 20-ти экипажей сошли с трассы во время участия в ралли «Cupper Псков» в Печорском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.10.2017 11:54

Более 50 экипажей приняли участие в ралли «Cupper Псков» в Печорском районе в эти выходные. Псковские повороты не всем оказались по силам - 20 экипажей сошли с трассы: и из-за аварии, и по техническим причинам. Два гонщика пострадали и находятся в больнице. Один из скоростных спецучастков организаторы проложили прямо по улицам деревни Лавры.

Иван Павлов, Тигран Гаспарян