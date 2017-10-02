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Шестиметровый ролл скрутили представители России, Эстонии и Латвии в знак добрососедских отношений

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 11:48

Шестиметровый ролл добрососедства скрутили представители трех стран - России, Эстонии и Латвии в День европейского сотрудничества. В ролл вошли ингредиенты из трех стран - это капуста, огурцы, томаты и куриное мясо. Закручивать его пришлось всем одновременно - эта процедура стала символом сотрудничества.

После этого повара запекли ролл, разрезали и раздали зрителям. День Европейского сотрудничества отмечается уже несколько лет подряд, в нем участвуют почти все страны Старого света. Наша область активно сотрудничает с приграничными государствами - Эстонией и Латвией. При поддержке Евросоюза на территории трех государств реализованы несколько программ.

Иван Павлов

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